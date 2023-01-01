ليك ألباني إلى ليرة لبنانية

تحويل ALL إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
١٥٠٬٤٧٠ lbp

1.00000 ALL = 150.47000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:51 UTC
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ALL إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0637588.21151.433721.656030.957718.2107
1GBP1.1581411.23195102.1591.660421.917881.1091621.0901
1USD0.940050.811721182.9251.34781.556780.900317.1193
1INR0.01133640.009788620.012059110.01625320.01877340.01085680.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / جنيه لبناني
1 ALL150.47000 LBP
5 ALL752.35000 LBP
10 ALL1504.70000 LBP
20 ALL3009.40000 LBP
50 ALL7523.50000 LBP
100 ALL15047.00000 LBP
250 ALL37617.50000 LBP
500 ALL75235.00000 LBP
1000 ALL150470.00000 LBP
2000 ALL300940.00000 LBP
5000 ALL752350.00000 LBP
10000 ALL1504700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / ليك ألباني
1 LBP0.00665 ALL
5 LBP0.03323 ALL
10 LBP0.06646 ALL
20 LBP0.13292 ALL
50 LBP0.33229 ALL
100 LBP0.66458 ALL
250 LBP1.66146 ALL
500 LBP3.32292 ALL
1000 LBP6.64584 ALL
2000 LBP13.29168 ALL
5000 LBP33.22920 ALL
10000 LBP66.45840 ALL