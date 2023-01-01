1 ليك ألباني إلى ليف بلغاري

تحويل ALL إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١ all
٠٫٠٢ bgn

1.00000 ALL = 0.01922 BGN

Mid-market exchange rate at 18:49
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929350.7965271.3589555.530857.081.5197683.455
1 EUR1.07610.85711.4622359.751161.41811.6352689.7976
1 GBP1.255451.1667311.7060969.716171.66111.90798104.774
1 CAD0.7358620.6838870.586134140.86342.0031.1183361.4114

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / لياف بلغاري
1 ALL0.01922 BGN
5 ALL0.09611 BGN
10 ALL0.19221 BGN
20 ALL0.38443 BGN
50 ALL0.96107 BGN
100 ALL1.92215 BGN
250 ALL4.80537 BGN
500 ALL9.61075 BGN
1000 ALL19.22150 BGN
2000 ALL38.44300 BGN
5000 ALL96.10750 BGN
10000 ALL192.21500 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / ليك ألباني
1 BGN52.02510 ALL
5 BGN260.12550 ALL
10 BGN520.25100 ALL
20 BGN1040.50200 ALL
50 BGN2601.25500 ALL
100 BGN5202.51000 ALL
250 BGN13006.27500 ALL
500 BGN26012.55000 ALL
1000 BGN52025.10000 ALL
2000 BGN104050.20000 ALL
5000 BGN260125.50000 ALL
10000 BGN520251.00000 ALL