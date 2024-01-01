1 албанский лек в болгарские левы

Сконвертируйте ALL в BGN по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = лв0,01992 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к BGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 ALL в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02000,0200
Низкий0,01980,0195
В среднем0,01980,0197
Изменение0.63%2.04%
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Соотношение 1 ALL к BGN

За последние 30 дней максимальный курс ALL к BGN составил 0,0200, а минимальный — 0,0198. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0198. Изменение курса ALL к BGN в процентном соотношении составило 0.63.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к BGN составил 0,0200, а минимальный — 0,0195. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0197. Изменение курса ALL к BGN в процентном соотношении составило 2.04.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Болгарский Лев
1 ALL0,01992 BGN
5 ALL0,09962 BGN
10 ALL0,19924 BGN
20 ALL0,39849 BGN
50 ALL0,99622 BGN
100 ALL1,99243 BGN
250 ALL4,98108 BGN
500 ALL9,96215 BGN
1000 ALL19,92430 BGN
2000 ALL39,84860 BGN
5000 ALL99,62150 BGN
10000 ALL199,24300 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Албанский лек
1 BGN50,18990 ALL
5 BGN250,94950 ALL
10 BGN501,89900 ALL
20 BGN1 003,79800 ALL
50 BGN2 509,49500 ALL
100 BGN5 018,99000 ALL
250 BGN12 547,47500 ALL
500 BGN25 094,95000 ALL
1000 BGN50 189,90000 ALL
2000 BGN100 379,80000 ALL
5000 BGN250 949,50000 ALL
10000 BGN501 899,00000 ALL