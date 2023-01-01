ليك ألباني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ALL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
١٬٠٩٨٫٦٠ bdt

1.00000 ALL = 1.09860 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 1:45 UTC
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ALL إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433711.655950.9575518.21
1GBP1.1580811.23185102.1511.660351.917721.1089221.0887
1USD0.94010.811787182.9251.347851.556780.900217.1195
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625380.01877340.01085560.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Bangladeshi Taka
1 ALL1.09860 BDT
5 ALL5.49300 BDT
10 ALL10.98600 BDT
20 ALL21.97200 BDT
50 ALL54.93000 BDT
100 ALL109.86000 BDT
250 ALL274.65000 BDT
500 ALL549.30000 BDT
1000 ALL1098.60000 BDT
2000 ALL2197.20000 BDT
5000 ALL5493.00000 BDT
10000 ALL10986.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ليك ألباني
1 BDT0.91025 ALL
5 BDT4.55124 ALL
10 BDT9.10248 ALL
20 BDT18.20496 ALL
50 BDT45.51240 ALL
100 BDT91.02480 ALL
250 BDT227.56200 ALL
500 BDT455.12400 ALL
1000 BDT910.24800 ALL
2000 BDT1820.49600 ALL
5000 BDT4551.24000 ALL
10000 BDT9102.48000 ALL