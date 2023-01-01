5000 درهم إماراتي إلى كولون كوستاريكي

تحويل AED إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ aed
٧١٧٬٥٠٥ crc

1.00000 AED = 143.50100 CRC

Mid-market exchange rate at 16:16
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4432283.750.929450.79779855.49721.3592517.3542
1 INR0.011984213.400520.01113880.009560970.665090.01628950.207976
1 PKR0.003524230.29407310.003275610.002811620.1955850.004790310.0611602
1 EUR1.075989.7765305.28710.858459.70941.4624218.6714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / كوستاريكا كولوين
1 AED143.50100 CRC
5 AED717.50500 CRC
10 AED1435.01000 CRC
20 AED2870.02000 CRC
50 AED7175.05000 CRC
100 AED14350.10000 CRC
250 AED35875.25000 CRC
500 AED71750.50000 CRC
1000 AED143501.00000 CRC
2000 AED287002.00000 CRC
5000 AED717505.00000 CRC
10000 AED1435010.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CRC0.00697 AED
5 CRC0.03484 AED
10 CRC0.06969 AED
20 CRC0.13937 AED
50 CRC0.34843 AED
100 CRC0.69686 AED
250 CRC1.74215 AED
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2000 CRC13.93722 AED
5000 CRC34.84305 AED
10000 CRC69.68610 AED