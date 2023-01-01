20 كواشا زامبي إلى ريال عماني

تحويل ZMW إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ zmw
٠٫٣٣٤ omr

1.00000 ZMW = 0.01668 OMR

Mid-market exchange rate at 08:50
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.921551.36951.34861.5403683.230.8069418.1568
1 EUR1.085111.486041.463371.6714490.31290.875719.7019
1 CAD0.7301940.67292710.9847391.1247660.7740.58922213.258
1 SGD0.741510.6833561.015511.1421961.71590.59835413.4634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / الريال العماني
1 ZMW0.01668 OMR
5 ZMW0.08342 OMR
10 ZMW0.16684 OMR
20 ZMW0.33368 OMR
50 ZMW0.83420 OMR
100 ZMW1.66839 OMR
250 ZMW4.17098 OMR
500 ZMW8.34195 OMR
1000 ZMW16.68390 OMR
2000 ZMW33.36780 OMR
5000 ZMW83.41950 OMR
10000 ZMW166.83900 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / زيميو
1 OMR59.93820 ZMW
5 OMR299.69100 ZMW
10 OMR599.38200 ZMW
20 OMR1198.76400 ZMW
50 OMR2996.91000 ZMW
100 OMR5993.82000 ZMW
250 OMR14984.55000 ZMW
500 OMR29969.10000 ZMW
1000 OMR59938.20000 ZMW
2000 OMR119876.40000 ZMW
5000 OMR299691.00000 ZMW
10000 OMR599382.00000 ZMW