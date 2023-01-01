1 فرنك غرب إفريقي إلى بات تايلاندي

تحويل XOF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١ xof
٠٫٠٦ thb

1.00000 XOF = 0.05812 THB

Mid-market exchange rate at 01:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87421.085590.29571.485721.67090.963118.778
1 GBP1.143911.2417103.2891.699511.911341.1016921.48
1 USD0.921250.805348183.18351.36871.539290.887217.2989
1 INR0.01107470.009681580.012021610.0164540.01850480.01066560.207961

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / باهت تايلندي
1 XOF0.05812 THB
5 XOF0.29062 THB
10 XOF0.58123 THB
20 XOF1.16246 THB
50 XOF2.90616 THB
100 XOF5.81232 THB
250 XOF14.53080 THB
500 XOF29.06160 THB
1000 XOF58.12320 THB
2000 XOF116.24640 THB
5000 XOF290.61600 THB
10000 XOF581.23200 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 THB17.20480 XOF
5 THB86.02400 XOF
10 THB172.04800 XOF
20 THB344.09600 XOF
50 THB860.24000 XOF
100 THB1720.48000 XOF
250 THB4301.20000 XOF
500 THB8602.40000 XOF
1000 THB17204.80000 XOF
2000 THB34409.60000 XOF
5000 THB86024.00000 XOF
10000 THB172048.00000 XOF