5 فرنك غرب إفريقي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل XOF إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

5 xof
0.06 gtq

1.00000 XOF = 0.01278 GTQ

Mid-market exchange rate at 23:22
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8053151.36820.921751.5355110.15471.3501844.778
1 GBP1.2417511.698961.144621.9067212.60961.676491049
1 CAD0.7308870.58859510.6737221.122287.421940.986771617.438
1 EUR1.084850.873651.4842911.665811.01631.46466916.457

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Guatemalan Quetzal
1 XOF0.01278 GTQ
5 XOF0.06388 GTQ
10 XOF0.12775 GTQ
20 XOF0.25550 GTQ
50 XOF0.63876 GTQ
100 XOF1.27752 GTQ
250 XOF3.19380 GTQ
500 XOF6.38760 GTQ
1000 XOF12.77520 GTQ
2000 XOF25.55040 GTQ
5000 XOF63.87600 GTQ
10000 XOF127.75200 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GTQ78.27670 XOF
5 GTQ391.38350 XOF
10 GTQ782.76700 XOF
20 GTQ1565.53400 XOF
50 GTQ3913.83500 XOF
100 GTQ7827.67000 XOF
250 GTQ19569.17500 XOF
500 GTQ39138.35000 XOF
1000 GTQ78276.70000 XOF
2000 GTQ156553.40000 XOF
5000 GTQ391383.50000 XOF
10000 GTQ782767.00000 XOF