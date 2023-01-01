10 فرنك وسط إفريقي إلى فرنك سويسري

تحويل XAF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

10 xaf
2 xpf

1.00000 XAF = 0.17796 XPF

Mid-market exchange rate at 20:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87391.084690.21161.483841.666560.963318.7804
1 GBP1.144311.24105103.2241.697881.906961.102321.4894
1 USD0.9220.805769183.1751.36811.536570.888217.3155
1 INR0.0110850.009687640.012022810.01644850.01847390.01067870.208182

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / فرنك الـ CFP
1 XAF0.17796 XPF
5 XAF0.88982 XPF
10 XAF1.77964 XPF
20 XAF3.55928 XPF
50 XAF8.89820 XPF
100 XAF17.79640 XPF
250 XAF44.49100 XPF
500 XAF88.98200 XPF
1000 XAF177.96400 XPF
2000 XAF355.92800 XPF
5000 XAF889.82000 XPF
10000 XAF1779.64000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / فرنك فرنك بيك
1 XPF5.61911 XAF
5 XPF28.09555 XAF
10 XPF56.19110 XAF
20 XPF112.38220 XAF
50 XPF280.95550 XAF
100 XPF561.91100 XAF
250 XPF1404.77750 XAF
500 XPF2809.55500 XAF
1000 XPF5619.11000 XAF
2000 XPF11238.22000 XAF
5000 XPF28095.55000 XAF
10000 XPF56191.10000 XAF