ألف فرنك سويسري إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل XPF إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xpf
٥٬٦١٦ xaf

1.00000 XPF = 5.61552 XAF

Mid-market exchange rate at 04:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083490.11991.484911.673980.962818.7641
1 GBP1.1437711.2391103.0711.698311.914561.1012221.4607
1 USD0.9230.807037183.18251.37061.545120.888717.3196
1 INR0.01109630.009702010.012021810.0164770.0185750.01068370.208212

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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XPF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / فرنك فرنك بيك
1 XPF5.61552 XAF
5 XPF28.07760 XAF
10 XPF56.15520 XAF
20 XPF112.31040 XAF
50 XPF280.77600 XAF
100 XPF561.55200 XAF
250 XPF1403.88000 XAF
500 XPF2807.76000 XAF
1000 XPF5615.52000 XAF
2000 XPF11231.04000 XAF
5000 XPF28077.60000 XAF
10000 XPF56155.20000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / فرنك الـ CFP
1 XAF0.17808 XPF
5 XAF0.89039 XPF
10 XAF1.78078 XPF
20 XAF3.56156 XPF
50 XAF8.90390 XPF
100 XAF17.80780 XPF
250 XAF44.51950 XPF
500 XAF89.03900 XPF
1000 XAF178.07800 XPF
2000 XAF356.15600 XPF
5000 XAF890.39000 XPF
10000 XAF1780.78000 XPF