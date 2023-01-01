10 فرنك وسط إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل XAF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

10 xaf
0.03 nzd

1.00000 XAF = 0.00268 NZD

Mid-market exchange rate at 20:02
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19961.36850.9220.8052831.35031.536183.175
1 ZAR0.054946310.0751940.05066040.04424730.07419390.08440294.57016
1 CAD0.73072713.298910.673730.5884420.9867011.1224760.7782
1 EUR1.084619.73931.4842810.87341.464541.6660590.2116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

XAF إلى USD

XAF إلى ZAR

XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

XAF إلى GBP

XAF إلى SGD

XAF إلى AUD

XAF إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / دولار نيوزيلندي
1 XAF0.00268 NZD
5 XAF0.01341 NZD
10 XAF0.02682 NZD
20 XAF0.05364 NZD
50 XAF0.13409 NZD
100 XAF0.26819 NZD
250 XAF0.67046 NZD
500 XAF1.34093 NZD
1000 XAF2.68186 NZD
2000 XAF5.36372 NZD
5000 XAF13.40930 NZD
10000 XAF26.81860 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / فرنك فرنك بيك
1 NZD372.87500 XAF
5 NZD1864.37500 XAF
10 NZD3728.75000 XAF
20 NZD7457.50000 XAF
50 NZD18643.75000 XAF
100 NZD37287.50000 XAF
250 NZD93218.75000 XAF
500 NZD186437.50000 XAF
1000 NZD372875.00000 XAF
2000 NZD745750.00000 XAF
5000 NZD1864375.00000 XAF
10000 NZD3728750.00000 XAF