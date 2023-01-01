1 فرنك وسط إفريقي إلى نيراس نيجيري

تحويل XAF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 xaf
1.36 ngn

1.00000 XAF = 1.36429 NGN

Mid-market exchange rate at 19:59
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.20181.368350.922050.8052831.35031.5359883.175
1 ZAR0.054939810.07517660.05065660.04424190.0741850.08438624.5696
1 CAD0.73080713.30210.6738340.5885060.9868091.1225160.7849
1 EUR1.0845519.74081.4840410.87341.464471.6658590.2074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA franc beac

XAF إلى USD

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XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

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XAF إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / النيرة النيجيرية
1 XAF1.36429 NGN
5 XAF6.82145 NGN
10 XAF13.64290 NGN
20 XAF27.28580 NGN
50 XAF68.21450 NGN
100 XAF136.42900 NGN
250 XAF341.07250 NGN
500 XAF682.14500 NGN
1000 XAF1364.29000 NGN
2000 XAF2728.58000 NGN
5000 XAF6821.45000 NGN
10000 XAF13642.90000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك فرنك بيك
1 NGN0.73298 XAF
5 NGN3.66491 XAF
10 NGN7.32982 XAF
20 NGN14.65964 XAF
50 NGN36.64910 XAF
100 NGN73.29820 XAF
250 NGN183.24550 XAF
500 NGN366.49100 XAF
1000 NGN732.98200 XAF
2000 NGN1465.96400 XAF
5000 NGN3664.91000 XAF
10000 NGN7329.82000 XAF