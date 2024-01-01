10 دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار سنغافوري

تحويل TTD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10 ttd
1.97 sgd

1.000 TTD = 0.1966 SGD

Mid-market exchange rate at 18:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤١٩١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٩١٫٧٢٦١٫٩٣٨١٫١٢٣٢١٫٥١٣
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٨١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٨١٦٫٨٢٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار سنغافورة
1 TTD٠٫١٩٦٦٥ SGD
5 TTD٠٫٩٨٣٢٢ SGD
10 TTD١٫٩٦٦٤٥ SGD
20 TTD٣٫٩٣٢٩٠ SGD
50 TTD٩٫٨٣٢٢٥ SGD
100 TTD١٩٫٦٦٤٥٠ SGD
250 TTD٤٩٫١٦١٢٥ SGD
500 TTD٩٨٫٣٢٢٥٠ SGD
1000 TTD١٩٦٫٦٤٥٠٠ SGD
2000 TTD٣٩٣٫٢٩٠٠٠ SGD
5000 TTD٩٨٣٫٢٢٥٠٠ SGD
10000 TTD١٬٩٦٦٫٤٥٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار ترينيداد وتوباغو
1 SGD٥٫٠٨٥٣٢ TTD
5 SGD٢٥٫٤٢٦٦٠ TTD
10 SGD٥٠٫٨٥٣٢٠ TTD
20 SGD١٠١٫٧٠٦٤٠ TTD
50 SGD٢٥٤٫٢٦٦٠٠ TTD
100 SGD٥٠٨٫٥٣٢٠٠ TTD
250 SGD١٬٢٧١٫٣٣٠٠٠ TTD
500 SGD٢٬٥٤٢٫٦٦٠٠٠ TTD
1000 SGD٥٬٠٨٥٫٣٢٠٠٠ TTD
2000 SGD١٠٬١٧٠٫٦٤٠٠٠ TTD
5000 SGD٢٥٬٤٢٦٫٦٠٠٠٠ TTD
10000 SGD٥٠٬٨٥٣٫٢٠٠٠٠ TTD