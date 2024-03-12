1 ليرة تركية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل TRY إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.05 nzd

1.000 TRY = 0.05076 NZD

Mid-market exchange rate at 14:34
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٩١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٨
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٠٥٩٠٫٣٦٣١٫٤٧٣٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥٦
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٣٤٣١٠٥٫٦٧٦١٫٧٢٣٤٫٦٨٨٦٢٫٢٨١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار نيوزيلندي
1 TRY٠٫٠٥٠٧٦ NZD
5 TRY٠٫٢٥٣٧٨ NZD
10 TRY٠٫٥٠٧٥٦ NZD
20 TRY١٫٠١٥١١ NZD
50 TRY٢٫٥٣٧٧٨ NZD
100 TRY٥٫٠٧٥٥٥ NZD
250 TRY١٢٫٦٨٨٨٨ NZD
500 TRY٢٥٫٣٧٧٧٥ NZD
1000 TRY٥٠٫٧٥٥٥٠ NZD
2000 TRY١٠١٫٥١١٠٠ NZD
5000 TRY٢٥٣٫٧٧٧٥٠ NZD
10000 TRY٥٠٧٫٥٥٥٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / ليرة تركية
1 NZD١٩٫٧٠٢٣٠ TRY
5 NZD٩٨٫٥١١٥٠ TRY
10 NZD١٩٧٫٠٢٣٠٠ TRY
20 NZD٣٩٤٫٠٤٦٠٠ TRY
50 NZD٩٨٥٫١١٥٠٠ TRY
100 NZD١٬٩٧٠٫٢٣٠٠٠ TRY
250 NZD٤٬٩٢٥٫٥٧٥٠٠ TRY
500 NZD٩٬٨٥١٫١٥٠٠٠ TRY
1000 NZD١٩٬٧٠٢٫٣٠٠٠٠ TRY
2000 NZD٣٩٬٤٠٤٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 NZD٩٨٬٥١١٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 NZD١٩٧٬٠٢٣٫٠٠٠٠٠ TRY