5 دينار تونسي إلى درام أرميني

تحويل TND إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
650.19 amd

1.000 TND = 130.0 AMD

Mid-market exchange rate at 09:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٢١١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢٦١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

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TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / درام أرمينية
1 TND١٣٠٫٠٣٧٠٠ AMD
5 TND٦٥٠٫١٨٥٠٠ AMD
10 TND١٬٣٠٠٫٣٧٠٠٠ AMD
20 TND٢٬٦٠٠٫٧٤٠٠٠ AMD
50 TND٦٬٥٠١٫٨٥٠٠٠ AMD
100 TND١٣٬٠٠٣٫٧٠٠٠٠ AMD
250 TND٣٢٬٥٠٩٫٢٥٠٠٠ AMD
500 TND٦٥٬٠١٨٫٥٠٠٠٠ AMD
1000 TND١٣٠٬٠٣٧٫٠٠٠٠٠ AMD
2000 TND٢٦٠٬٠٧٤٫٠٠٠٠٠ AMD
5000 TND٦٥٠٬١٨٥٫٠٠٠٠٠ AMD
10000 TND١٬٣٠٠٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Tunisian Dinar
1 AMD٠٫٠٠٧٦٩ TND
5 AMD٠٫٠٣٨٤٥ TND
10 AMD٠٫٠٧٦٩٠ TND
20 AMD٠٫١٥٣٨٠ TND
50 AMD٠٫٣٨٤٥١ TND
100 AMD٠٫٧٦٩٠١ TND
250 AMD١٫٩٢٢٥٣ TND
500 AMD٣٫٨٤٥٠٥ TND
1000 AMD٧٫٦٩٠١٠ TND
2000 AMD١٥٫٣٨٠٢٠ TND
5000 AMD٣٨٫٤٥٠٥٠ TND
10000 AMD٧٦٫٩٠١٠٠ TND