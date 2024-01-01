ألف دينار تونسي إلى درام أرميني

تحويل TND إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
130,126 amd

1.000 TND = 130.1 AMD

Mid-market exchange rate at 09:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٩١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٨١٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

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TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / درام أرمينية
1 TND١٣٠٫١٢٦٠٠ AMD
5 TND٦٥٠٫٦٣٠٠٠ AMD
10 TND١٬٣٠١٫٢٦٠٠٠ AMD
20 TND٢٬٦٠٢٫٥٢٠٠٠ AMD
50 TND٦٬٥٠٦٫٣٠٠٠٠ AMD
100 TND١٣٬٠١٢٫٦٠٠٠٠ AMD
250 TND٣٢٬٥٣١٫٥٠٠٠٠ AMD
500 TND٦٥٬٠٦٣٫٠٠٠٠٠ AMD
1000 TND١٣٠٬١٢٦٫٠٠٠٠٠ AMD
2000 TND٢٦٠٬٢٥٢٫٠٠٠٠٠ AMD
5000 TND٦٥٠٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ AMD
10000 TND١٬٣٠١٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Tunisian Dinar
1 AMD٠٫٠٠٧٦٨ TND
5 AMD٠٫٠٣٨٤٢ TND
10 AMD٠٫٠٧٦٨٥ TND
20 AMD٠٫١٥٣٧٠ TND
50 AMD٠٫٣٨٤٢٤ TND
100 AMD٠٫٧٦٨٤٩ TND
250 AMD١٫٩٢١٢١ TND
500 AMD٣٫٨٤٢٤٣ TND
1000 AMD٧٫٦٨٤٨٥ TND
2000 AMD١٥٫٣٦٩٧٠ TND
5000 AMD٣٨٫٤٢٤٢٥ TND
10000 AMD٧٦٫٨٤٨٥٠ TND