100 دينار تونسي إلى درام أرميني

تحويل TND إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

100 tnd
13,010.30 amd

1.000 TND = 130.1 AMD

Mid-market exchange rate at 09:02
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٨١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨١٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / درام أرمينية
1 TND١٣٠٫١٠٣٠٠ AMD
5 TND٦٥٠٫٥١٥٠٠ AMD
10 TND١٬٣٠١٫٠٣٠٠٠ AMD
20 TND٢٬٦٠٢٫٠٦٠٠٠ AMD
50 TND٦٬٥٠٥٫١٥٠٠٠ AMD
100 TND١٣٬٠١٠٫٣٠٠٠٠ AMD
250 TND٣٢٬٥٢٥٫٧٥٠٠٠ AMD
500 TND٦٥٬٠٥١٫٥٠٠٠٠ AMD
1000 TND١٣٠٬١٠٣٫٠٠٠٠٠ AMD
2000 TND٢٦٠٬٢٠٦٫٠٠٠٠٠ AMD
5000 TND٦٥٠٬٥١٥٫٠٠٠٠٠ AMD
10000 TND١٬٣٠١٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Tunisian Dinar
1 AMD٠٫٠٠٧٦٩ TND
5 AMD٠٫٠٣٨٤٣ TND
10 AMD٠٫٠٧٦٨٦ TND
20 AMD٠٫١٥٣٧٢ TND
50 AMD٠٫٣٨٤٣١ TND
100 AMD٠٫٧٦٨٦٢ TND
250 AMD١٫٩٢١٥٥ TND
500 AMD٣٫٨٤٣١٠ TND
1000 AMD٧٫٦٨٦١٩ TND
2000 AMD١٥٫٣٧٢٣٨ TND
5000 AMD٣٨٫٤٣٠٩٥ TND
10000 AMD٧٦٫٨٦١٩٠ TND