5,000 منات تركمانستاني إلى دينار أردني

تحويل TMT إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tmt
1,012.715 jod

1.000 TMT = 0.2025 JOD

Mid-market exchange rate at 08:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٧١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٧٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٨٧٨١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٥٠٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الدينار الأردني
1 TMT٠٫٢٠٢٥٤ JOD
5 TMT١٫٠١٢٧٢ JOD
10 TMT٢٫٠٢٥٤٣ JOD
20 TMT٤٫٠٥٠٨٦ JOD
50 TMT١٠٫١٢٧١٥ JOD
100 TMT٢٠٫٢٥٤٣٠ JOD
250 TMT٥٠٫٦٣٥٧٥ JOD
500 TMT١٠١٫٢٧١٥٠ JOD
1000 TMT٢٠٢٫٥٤٣٠٠ JOD
2000 TMT٤٠٥٫٠٨٦٠٠ JOD
5000 TMT١٬٠١٢٫٧١٥٠٠ JOD
10000 TMT٢٬٠٢٥٫٤٣٠٠٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Turkmenistani Manat
1 JOD٤٫٩٣٧٢٣ TMT
5 JOD٢٤٫٦٨٦١٥ TMT
10 JOD٤٩٫٣٧٢٣٠ TMT
20 JOD٩٨٫٧٤٤٦٠ TMT
50 JOD٢٤٦٫٨٦١٥٠ TMT
100 JOD٤٩٣٫٧٢٣٠٠ TMT
250 JOD١٬٢٣٤٫٣٠٧٥٠ TMT
500 JOD٢٬٤٦٨٫٦١٥٠٠ TMT
1000 JOD٤٬٩٣٧٫٢٣٠٠٠ TMT
2000 JOD٩٬٨٧٤٫٤٦٠٠٠ TMT
5000 JOD٢٤٬٦٨٦٫١٥٠٠٠ TMT
10000 JOD٤٩٬٣٧٢٫٣٠٠٠٠ TMT