10 آلاف دينار أردني إلى منات تركمانستاني

تحويل JOD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jod
٤٩٬٢٧٠٫٥٠ tmt

1.00000 JOD = 4.92705 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 21:01
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JOD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 TMT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8711.059288.08311.452691.677410.945719.3029
1GBP1.1481111.21605101.1271.667811.925811.0857622.1613
1USD0.94410.822335183.161.37151.583660.8928518.224
1INR0.01135290.009888580.01202510.01649230.01904350.01073650.219144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / Turkmenistani Manat
1 JOD4.92705 TMT
5 JOD24.63525 TMT
10 JOD49.27050 TMT
20 JOD98.54100 TMT
50 JOD246.35250 TMT
100 JOD492.70500 TMT
250 JOD1231.76250 TMT
500 JOD2463.52500 TMT
1000 JOD4927.05000 TMT
2000 JOD9854.10000 TMT
5000 JOD24635.25000 TMT
10000 JOD49270.50000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الدينار الأردني
1 TMT0.20296 JOD
5 TMT1.01480 JOD
10 TMT2.02961 JOD
20 TMT4.05922 JOD
50 TMT10.14805 JOD
100 TMT20.29610 JOD
250 TMT50.74025 JOD
500 TMT101.48050 JOD
1000 TMT202.96100 JOD
2000 TMT405.92200 JOD
5000 TMT1014.80500 JOD
10000 TMT2029.61000 JOD