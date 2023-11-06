10 ليو روماني إلى سول بيروفي

تحويل RON إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٨٫١٢ pen

1.00000 RON = 0.81209 PEN

Mid-market exchange rate at 15:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073289.3091.468141.652090.963818.8548
1GBP1.1535411.23795103.0191.693521.905711.1117821.7493
1USD0.93180.807787183.21751.3681.539410.898117.5688
1INR0.01119710.009706940.012016710.01643890.01849860.01079220.211119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Peruvian Nuevo Sol
1 RON0.81209 PEN
5 RON4.06044 PEN
10 RON8.12089 PEN
20 RON16.24178 PEN
50 RON40.60445 PEN
100 RON81.20890 PEN
250 RON203.02225 PEN
500 RON406.04450 PEN
1000 RON812.08900 PEN
2000 RON1624.17800 PEN
5000 RON4060.44500 PEN
10000 RON8120.89000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Romanian Leu
1 PEN1.23139 RON
5 PEN6.15695 RON
10 PEN12.31390 RON
20 PEN24.62780 RON
50 PEN61.56950 RON
100 PEN123.13900 RON
250 PEN307.84750 RON
500 PEN615.69500 RON
1000 PEN1231.39000 RON
2000 PEN2462.78000 RON
5000 PEN6156.95000 RON
10000 PEN12313.90000 RON