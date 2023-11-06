1 ليو روماني إلى سول بيروفي

تحويل RON إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
0.81 pen

1.00000 RON = 0.81221 PEN

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073389.31631.468061.651990.9639518.8419
1GBP1.1535411.2381103.031.693471.905651.1119521.735
1USD0.93170.807689183.21651.36781.539170.8980517.5551
1INR0.01119620.009705880.012016810.01643660.0184960.01079170.210957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Peruvian Nuevo Sol
1 RON0.81221 PEN
5 RON4.06105 PEN
10 RON8.12209 PEN
20 RON16.24418 PEN
50 RON40.61045 PEN
100 RON81.22090 PEN
250 RON203.05225 PEN
500 RON406.10450 PEN
1000 RON812.20900 PEN
2000 RON1624.41800 PEN
5000 RON4061.04500 PEN
10000 RON8122.09000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Romanian Leu
1 PEN1.23121 RON
5 PEN6.15605 RON
10 PEN12.31210 RON
20 PEN24.62420 RON
50 PEN61.56050 RON
100 PEN123.12100 RON
250 PEN307.80250 RON
500 PEN615.60500 RON
1000 PEN1231.21000 RON
2000 PEN2462.42000 RON
5000 PEN6156.05000 RON
10000 PEN12312.10000 RON