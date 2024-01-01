10 Romanya leyinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile RON → PEN çevirin

1,000L RON = 0,8079S/. PEN

23:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 RON → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,82920,8478
Düşük0,80340,8034
Ortalama0,81630,8290
Değişim-1.57%-3.58%
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1 RON → PEN istatistikleri

RON → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8292, en düşük 0,8034 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8163 oldu. RON → PEN kurundaki değişiklik -1.57 değerindeydi.

RON → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8478, en düşük 0,8034 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8290 oldu. RON → PEN kurundaki değişiklik -3.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,398
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,432
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,205
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Peru Nuevo Solü
1 RON0,80787 PEN
5 RON4,03936 PEN
10 RON8,07872 PEN
20 RON16,15744 PEN
50 RON40,39360 PEN
100 RON80,78720 PEN
250 RON201,96800 PEN
500 RON403,93600 PEN
1000 RON807,87200 PEN
2000 RON1.615,74400 PEN
5000 RON4.039,36000 PEN
10000 RON8.078,72000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Rumen Leyi
1 PEN1,23782 RON
5 PEN6,18910 RON
10 PEN12,37820 RON
20 PEN24,75640 RON
50 PEN61,89100 RON
100 PEN123,78200 RON
250 PEN309,45500 RON
500 PEN618,91000 RON
1000 PEN1.237,82000 RON
2000 PEN2.475,64000 RON
5000 PEN6.189,10000 RON
10000 PEN12.378,20000 RON