1 ليو روماني إلى دولار ناميبي

تحويل RON إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
3.96 nad

1.00000 RON = 3.95833 NAD

Mid-market exchange rate at 15:17
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.932151.36821.539760.8080811.35040.898483.2165
1EUR1.072811.46781.651860.86691.448710.96489.2747
1CAD0.7308870.68128911.125390.5906160.986990.65662960.8219
1AUD0.649450.6053780.88857710.5248080.8770170.58346654.045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Namibian Dollar
1 RON3.95833 NAD
5 RON19.79165 NAD
10 RON39.58330 NAD
20 RON79.16660 NAD
50 RON197.91650 NAD
100 RON395.83300 NAD
250 RON989.58250 NAD
500 RON1979.16500 NAD
1000 RON3958.33000 NAD
2000 RON7916.66000 NAD
5000 RON19791.65000 NAD
10000 RON39583.30000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Romanian Leu
1 NAD0.25263 RON
5 NAD1.26316 RON
10 NAD2.52632 RON
20 NAD5.05264 RON
50 NAD12.63160 RON
100 NAD25.26320 RON
250 NAD63.15800 RON
500 NAD126.31600 RON
1000 NAD252.63200 RON
2000 NAD505.26400 RON
5000 NAD1263.16000 RON
10000 NAD2526.32000 RON