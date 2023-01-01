1 غواراني باراغواي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل PYG إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1 pyg
0 xof

1.00000 PYG = 0.08196 XOF

Mid-market exchange rate at 07:52
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.536183.20950.929855.90841.349051.363950.805834
1AUD0.651154.16940.605336.39640.8782320.8879310.524598
1INR0.01201790.018460610.01117420.6718990.01621270.01639180.0096844
1EUR1.07551.6520789.4918160.12951.45091.466930.8667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PYG0.08196 XOF
5 PYG0.40978 XOF
10 PYG0.81957 XOF
20 PYG1.63914 XOF
50 PYG4.09784 XOF
100 PYG8.19569 XOF
250 PYG20.48923 XOF
500 PYG40.97845 XOF
1000 PYG81.95690 XOF
2000 PYG163.91380 XOF
5000 PYG409.78450 XOF
10000 PYG819.56900 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / غواراني باراغواي
1 XOF12.20150 PYG
5 XOF61.00750 PYG
10 XOF122.01500 PYG
20 XOF244.03000 PYG
50 XOF610.07500 PYG
100 XOF1220.15000 PYG
250 XOF3050.37500 PYG
500 XOF6100.75000 PYG
1000 XOF12201.50000 PYG
2000 XOF24403.00000 PYG
5000 XOF61007.50000 PYG
10000 XOF122015.00000 PYG