ألف غواراني باراغواي إلى بات تايلاندي

تحويل PYG إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 pyg
4.76 thb

1.00000 PYG = 0.00476 THB

Mid-market exchange rate at 09:55
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0747589.42351.46581.651180.96318.763
1GBP1.1544711.2408103.241.692271.906281.1117521.6619
1USD0.930450.805932183.2041.363851.536330.8960517.458
1INR0.01118270.009686210.012018710.01639160.01846470.01076930.209822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / باهت تايلندي
1 PYG0.00476 THB
5 PYG0.02379 THB
10 PYG0.04757 THB
20 PYG0.09515 THB
50 PYG0.23786 THB
100 PYG0.47573 THB
250 PYG1.18931 THB
500 PYG2.37862 THB
1000 PYG4.75725 THB
2000 PYG9.51450 THB
5000 PYG23.78625 THB
10000 PYG47.57250 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / غواراني باراغواي
1 THB210.20500 PYG
5 THB1051.02500 PYG
10 THB2102.05000 PYG
20 THB4204.10000 PYG
50 THB10510.25000 PYG
100 THB21020.50000 PYG
250 THB52551.25000 PYG
500 THB105102.50000 PYG
1000 THB210205.00000 PYG
2000 THB420410.00000 PYG
5000 THB1051025.00000 PYG
10000 THB2102050.00000 PYG