10 غواراني باراغواي إلى ريال سعودي

تحويل PYG إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pyg
٠٫٠١ sar

1.00000 PYG = 0.00050 SAR

Mid-market exchange rate at 09:50
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5362283.20570.9307555.8811.34921.36390.805997
1AUD0.65095154.16280.60587336.37570.8782620.8878310.524663
1INR0.01201840.018462910.01118620.6716010.01621520.01639190.0096868
1EUR1.07441.6505189.3962160.03851.449581.465370.866

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / ريال سعودي
1 PYG0.00050 SAR
5 PYG0.00251 SAR
10 PYG0.00503 SAR
20 PYG0.01006 SAR
50 PYG0.02514 SAR
100 PYG0.05028 SAR
250 PYG0.12570 SAR
500 PYG0.25140 SAR
1000 PYG0.50279 SAR
2000 PYG1.00558 SAR
5000 PYG2.51396 SAR
10000 PYG5.02792 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / غواراني باراغواي
1 SAR1988.89000 PYG
5 SAR9944.45000 PYG
10 SAR19888.90000 PYG
20 SAR39777.80000 PYG
50 SAR99444.50000 PYG
100 SAR198889.00000 PYG
250 SAR497222.50000 PYG
500 SAR994445.00000 PYG
1000 SAR1988890.00000 PYG
2000 SAR3977780.00000 PYG
5000 SAR9944450.00000 PYG
10000 SAR19888900.00000 PYG