10 Paraguay guaranisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile PYG → SAR çevirin

1,000₲ PYG = 0,0004797SR SAR

17:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 PYG → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim1.18%-3.07%
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1 PYG → SAR istatistikleri

PYG → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → SAR kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

PYG → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → SAR kurundaki değişiklik -3.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53984,4120,94558,7021,341,4030,79
1 AUD0,65154,8340,61438,1330,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,337162,1271,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Arabistan Riyali
1 PYG0,00048 SAR
5 PYG0,00240 SAR
10 PYG0,00480 SAR
20 PYG0,00959 SAR
50 PYG0,02398 SAR
100 PYG0,04797 SAR
250 PYG0,11992 SAR
500 PYG0,23984 SAR
1000 PYG0,47968 SAR
2000 PYG0,95936 SAR
5000 PYG2,39840 SAR
10000 PYG4,79680 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Paraguay Guaranisi
1 SAR2.084,72000 PYG
5 SAR10.423,60000 PYG
10 SAR20.847,20000 PYG
20 SAR41.694,40000 PYG
50 SAR104.236,00000 PYG
100 SAR208.472,00000 PYG
250 SAR521.180,00000 PYG
500 SAR1.042.360,00000 PYG
1000 SAR2.084.720,00000 PYG
2000 SAR4.169.440,00000 PYG
5000 SAR10.423.600,00000 PYG
10000 SAR20.847.200,00000 PYG