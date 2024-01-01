500 Arabistan riyalinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile SAR → PYG çevirin

500 sar
1.009.130 pyg

1,000SR SAR = 2.018₲ PYG

09:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → PYG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.021,48002.021,4800
Düşük2.008,89001.990,5200
Ortalama2.014,09172.007,6373
Değişim0.48%1.32%
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1 SAR → PYG istatistikleri

SAR → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.021,4800, en düşük 2.008,8900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.014,0917 oldu. SAR → PYG kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

SAR → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.021,4800, en düşük 1.990,5200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.007,6373 oldu. SAR → PYG kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,755278,91,3880,92458,0091,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,353200,97310,66641,8011,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Paraguay Guaranisi
1 SAR2.018,26000 PYG
5 SAR10.091,30000 PYG
10 SAR20.182,60000 PYG
20 SAR40.365,20000 PYG
50 SAR100.913,00000 PYG
100 SAR201.826,00000 PYG
250 SAR504.565,00000 PYG
500 SAR1.009.130,00000 PYG
1000 SAR2.018.260,00000 PYG
2000 SAR4.036.520,00000 PYG
5000 SAR10.091.300,00000 PYG
10000 SAR20.182.600,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Arabistan Riyali
1 PYG0,00050 SAR
5 PYG0,00248 SAR
10 PYG0,00495 SAR
20 PYG0,00991 SAR
50 PYG0,02477 SAR
100 PYG0,04955 SAR
250 PYG0,12387 SAR
500 PYG0,24774 SAR
1000 PYG0,49548 SAR
2000 PYG0,99095 SAR
5000 PYG2,47739 SAR
10000 PYG4,95477 SAR