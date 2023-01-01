5 غواراني باراغواي إلى جنيه جيرزي

تحويل PYG إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
٠٫٠٠ jep

1.00000 PYG = 0.00011 JEP

Mid-market exchange rate at 09:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.075489.46951.466091.649770.963718.7508
1GBP1.15511.24205103.3341.693291.905421.1130721.6565
1USD0.92990.805121183.19651.36331.53410.8960517.4361
1INR0.0111770.009677340.012019710.01638650.01843940.01077030.209577

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه جيرسي
1 PYG0.00011 JEP
5 PYG0.00054 JEP
10 PYG0.00108 JEP
20 PYG0.00216 JEP
50 PYG0.00540 JEP
100 PYG0.01079 JEP
250 PYG0.02698 JEP
500 PYG0.05395 JEP
1000 PYG0.10790 JEP
2000 PYG0.21580 JEP
5000 PYG0.53951 JEP
10000 PYG1.07902 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / غواراني باراغواي
1 JEP9267.65000 PYG
5 JEP46338.25000 PYG
10 JEP92676.50000 PYG
20 JEP185353.00000 PYG
50 JEP463382.50000 PYG
100 JEP926765.00000 PYG
250 JEP2316912.50000 PYG
500 JEP4633825.00000 PYG
1000 JEP9267650.00000 PYG
2000 JEP18535300.00000 PYG
5000 JEP46338250.00000 PYG
10000 JEP92676500.00000 PYG