5000 زلوتي بولندي إلى ليو روماني

تحويل PLN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pln
٥٬٥٧٣ ron

1.00000 PLN = 1.11460 RON

Mid-market exchange rate at 07:44
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.930850.80684283.19850.89721297.3311.031322.7383
1EUR1.074310.866989.38010.96381393.7211.850824.4275
1GBP1.23941.153541103.1161.111781607.9113.670328.178
1INR0.01201940.01118820.009697810.010783815.59320.132590.273299

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Romanian Leu
1 PLN1.11460 RON
5 PLN5.57300 RON
10 PLN11.14600 RON
20 PLN22.29200 RON
50 PLN55.73000 RON
100 PLN111.46000 RON
250 PLN278.65000 RON
500 PLN557.30000 RON
1000 PLN1114.60000 RON
2000 PLN2229.20000 RON
5000 PLN5573.00000 RON
10000 PLN11146.00000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الزلوتي البولندي
1 RON0.89718 PLN
5 RON4.48592 PLN
10 RON8.97184 PLN
20 RON17.94368 PLN
50 RON44.85920 PLN
100 RON89.71840 PLN
250 RON224.29600 PLN
500 RON448.59200 PLN
1000 RON897.18400 PLN
2000 RON1794.36800 PLN
5000 RON4485.92000 PLN
10000 RON8971.84000 PLN