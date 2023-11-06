1 زلوتي بولندي إلى ليو روماني

تحويل PLN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
١٫١١ ron

1.00000 PLN = 1.11477 RON

Mid-market exchange rate at 07:43
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.930850.80677783.20150.89711297.2111.027322.7453
1EUR1.074210.866689.37510.963751393.4611.846524.435
1GBP1.23951.153931103.1281.11211607.8913.670128.1964
1INR0.0120190.01118880.0096966610.010782315.59120.1325370.273398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Romanian Leu
1 PLN1.11477 RON
5 PLN5.57385 RON
10 PLN11.14770 RON
20 PLN22.29540 RON
50 PLN55.73850 RON
100 PLN111.47700 RON
250 PLN278.69250 RON
500 PLN557.38500 RON
1000 PLN1114.77000 RON
2000 PLN2229.54000 RON
5000 PLN5573.85000 RON
10000 PLN11147.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الزلوتي البولندي
1 RON0.89704 PLN
5 RON4.48522 PLN
10 RON8.97043 PLN
20 RON17.94086 PLN
50 RON44.85215 PLN
100 RON89.70430 PLN
250 RON224.26075 PLN
500 RON448.52150 PLN
1000 RON897.04300 PLN
2000 RON1794.08600 PLN
5000 RON4485.21500 PLN
10000 RON8970.43000 PLN