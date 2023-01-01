1 زلوتي بولندي إلى روبية موريشية

تحويل PLN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
١٠٫٦٣ mur

1.00000 PLN = 10.63280 MUR

Mid-market exchange rate at 07:17
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931350.80733183.20750.89711298.4311.037122.7436
1EUR1.073710.866889.33990.96321394.1211.850724.42
1GBP1.238651.153671103.0651.111211608.313.671828.1726
1INR0.01201810.01119320.0097026210.010781515.60470.1326450.273338

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Mauritian Rupee
1 PLN10.63280 MUR
5 PLN53.16400 MUR
10 PLN106.32800 MUR
20 PLN212.65600 MUR
50 PLN531.64000 MUR
100 PLN1063.28000 MUR
250 PLN2658.20000 MUR
500 PLN5316.40000 MUR
1000 PLN10632.80000 MUR
2000 PLN21265.60000 MUR
5000 PLN53164.00000 MUR
10000 PLN106328.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الزلوتي البولندي
1 MUR0.09405 PLN
5 MUR0.47024 PLN
10 MUR0.94049 PLN
20 MUR1.88097 PLN
50 MUR4.70244 PLN
100 MUR9.40487 PLN
250 MUR23.51217 PLN
500 MUR47.02435 PLN
1000 MUR94.04870 PLN
2000 MUR188.09740 PLN
5000 MUR470.24350 PLN
10000 MUR940.48700 PLN