250 روبية باكستانية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل PKR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ pkr
٧٫٠٩ mop

1.00000 PKR = 0.02837 MOP

Mid-market exchange rate at 04:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073689.29881.46521.647380.9635518.7266
1GBP1.15311.23785102.9611.689361.899421.1109821.5916
1USD0.931450.807852183.1771.364751.534450.8974517.4428
1INR0.01119840.009712450.012022610.01640780.0184480.01078960.209707

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Macanese Pataca
1 PKR0.02837 MOP
5 PKR0.14184 MOP
10 PKR0.28367 MOP
20 PKR0.56735 MOP
50 PKR1.41837 MOP
100 PKR2.83673 MOP
250 PKR7.09183 MOP
500 PKR14.18365 MOP
1000 PKR28.36730 MOP
2000 PKR56.73460 MOP
5000 PKR141.83650 MOP
10000 PKR283.67300 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Pakistani Rupee
1 MOP35.25180 PKR
5 MOP176.25900 PKR
10 MOP352.51800 PKR
20 MOP705.03600 PKR
50 MOP1762.59000 PKR
100 MOP3525.18000 PKR
250 MOP8812.95000 PKR
500 MOP17625.90000 PKR
1000 MOP35251.80000 PKR
2000 MOP70503.60000 PKR
5000 MOP176259.00000 PKR
10000 MOP352518.00000 PKR