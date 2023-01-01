1 روبية باكستانية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل PKR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1 pkr
0.03 mop

1.00000 PKR = 0.02836 MOP

Mid-market exchange rate at 04:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073689.30741.46531.647640.963718.7273
1GBP1.15311.23785102.9711.689481.899711.1111521.5924
1USD0.931450.807852183.1851.364851.534680.897617.4435
1INR0.01119730.009711510.012021410.01640740.0184490.01079040.209695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Macanese Pataca
1 PKR0.02836 MOP
5 PKR0.14180 MOP
10 PKR0.28360 MOP
20 PKR0.56721 MOP
50 PKR1.41802 MOP
100 PKR2.83603 MOP
250 PKR7.09008 MOP
500 PKR14.18015 MOP
1000 PKR28.36030 MOP
2000 PKR56.72060 MOP
5000 PKR141.80150 MOP
10000 PKR283.60300 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Pakistani Rupee
1 MOP35.26050 PKR
5 MOP176.30250 PKR
10 MOP352.60500 PKR
20 MOP705.21000 PKR
50 MOP1763.02500 PKR
100 MOP3526.05000 PKR
250 MOP8815.12500 PKR
500 MOP17630.25000 PKR
1000 MOP35260.50000 PKR
2000 MOP70521.00000 PKR
5000 MOP176302.50000 PKR
10000 MOP352605.00000 PKR