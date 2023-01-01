1 بيزو فلبيني إلى كرونة سويدية

تحويل PHP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1 php
0.19 sek

1.00000 PHP = 0.19496 SEK

Mid-market exchange rate at 01:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0728589.20751.465141.646990.9636518.7272
1GBP1.15311.237102.8571.689311.898991.1110921.5926
1USD0.93210.808407183.151.365651.535160.898217.4556
1INR0.01120980.009722280.012026510.01642390.01846250.01080220.209929

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الكرونا السويدية
1 PHP0.19496 SEK
5 PHP0.97481 SEK
10 PHP1.94963 SEK
20 PHP3.89926 SEK
50 PHP9.74815 SEK
100 PHP19.49630 SEK
250 PHP48.74075 SEK
500 PHP97.48150 SEK
1000 PHP194.96300 SEK
2000 PHP389.92600 SEK
5000 PHP974.81500 SEK
10000 PHP1949.63000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Philippine Peso
1 SEK5.12917 PHP
5 SEK25.64585 PHP
10 SEK51.29170 PHP
20 SEK102.58340 PHP
50 SEK256.45850 PHP
100 SEK512.91700 PHP
250 SEK1282.29250 PHP
500 SEK2564.58500 PHP
1000 SEK5129.17000 PHP
2000 SEK10258.34000 PHP
5000 SEK25645.85000 PHP
10000 SEK51291.70000 PHP