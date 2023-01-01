ألف بيزو فلبيني إلى زلوتي بولندي

تحويل PHP إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
٧٤٫٤١ pln

1.00000 PHP = 0.07441 PLN

Mid-market exchange rate at 01:43
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.93231.534920.8083751308.56149.5757.2881
1CAD0.73198410.6824391.123540.591717957.845109.4875.33477
1EUR1.07261.4653311.646350.86711403.56160.4357.81722
1AUD0.65150.8900470.60740310.526656852.52797.44814.7482

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الزلوتي البولندي
1 PHP0.07441 PLN
5 PHP0.37207 PLN
10 PHP0.74413 PLN
20 PHP1.48826 PLN
50 PHP3.72065 PLN
100 PHP7.44131 PLN
250 PHP18.60328 PLN
500 PHP37.20655 PLN
1000 PHP74.41310 PLN
2000 PHP148.82620 PLN
5000 PHP372.06550 PLN
10000 PHP744.13100 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Philippine Peso
1 PLN13.43850 PHP
5 PLN67.19250 PHP
10 PLN134.38500 PHP
20 PLN268.77000 PHP
50 PLN671.92500 PHP
100 PLN1343.85000 PHP
250 PLN3359.62500 PHP
500 PLN6719.25000 PHP
1000 PLN13438.50000 PHP
2000 PLN26877.00000 PHP
5000 PLN67192.50000 PHP
10000 PLN134385.00000 PHP