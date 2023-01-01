ألف بيزو فلبيني إلى كرونة نروجية

تحويل PHP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 php
197.64 nok

1.00000 PHP = 0.19764 NOK

Mid-market exchange rate at 01:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.072689.18671.465231.64610.963718.7229
1GBP1.1535411.23725102.8771.690151.898791.1116621.5969
1USD0.93230.808244183.151.366051.534680.898517.4556
1INR0.01121240.009720310.012026510.01642870.01845680.01080580.209929

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كروني نرويجي
1 PHP0.19764 NOK
5 PHP0.98820 NOK
10 PHP1.97640 NOK
20 PHP3.95280 NOK
50 PHP9.88200 NOK
100 PHP19.76400 NOK
250 PHP49.41000 NOK
500 PHP98.82000 NOK
1000 PHP197.64000 NOK
2000 PHP395.28000 NOK
5000 PHP988.20000 NOK
10000 PHP1976.40000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Philippine Peso
1 NOK5.05971 PHP
5 NOK25.29855 PHP
10 NOK50.59710 PHP
20 NOK101.19420 PHP
50 NOK252.98550 PHP
100 NOK505.97100 PHP
250 NOK1264.92750 PHP
500 NOK2529.85500 PHP
1000 NOK5059.71000 PHP
2000 NOK10119.42000 PHP
5000 NOK25298.55000 PHP
10000 NOK50597.10000 PHP