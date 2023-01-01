5 بيزو فلبيني إلى كرونة نروجية

تحويل PHP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

5 php
0.99 nok

1.00000 PHP = 0.19765 NOK

Mid-market exchange rate at 01:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.072789.1951.465251.6460.963818.7219
1GBP1.1535411.23735102.8861.690161.898651.1117821.5956
1USD0.932250.808179183.151.365951.534450.898517.4531
1INR0.01121140.009719530.012026510.01642750.0184540.01080580.209899

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كروني نرويجي
1 PHP0.19765 NOK
5 PHP0.98824 NOK
10 PHP1.97649 NOK
20 PHP3.95298 NOK
50 PHP9.88245 NOK
100 PHP19.76490 NOK
250 PHP49.41225 NOK
500 PHP98.82450 NOK
1000 PHP197.64900 NOK
2000 PHP395.29800 NOK
5000 PHP988.24500 NOK
10000 PHP1976.49000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Philippine Peso
1 NOK5.05947 PHP
5 NOK25.29735 PHP
10 NOK50.59470 PHP
20 NOK101.18940 PHP
50 NOK252.97350 PHP
100 NOK505.94700 PHP
250 NOK1264.86750 PHP
500 NOK2529.73500 PHP
1000 NOK5059.47000 PHP
2000 NOK10118.94000 PHP
5000 NOK25297.35000 PHP
10000 NOK50594.70000 PHP