5 филиппинских песо в норвежские кроны

Сконвертируйте PHP в NOK по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = kr0,1882 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 PHP в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18990,1935
Низкий0,18670,1855
В среднем0,18840,1884
Изменение0.70%-0.24%
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Соотношение 1 PHP к NOK

За последние 30 дней максимальный курс PHP к NOK составил 0,1899, а минимальный — 0,1867. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1884. Изменение курса PHP к NOK в процентном соотношении составило 0.70.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к NOK составил 0,1935, а минимальный — 0,1855. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1884. Изменение курса PHP к NOK в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Норвежская крона
1 PHP0,18818 NOK
5 PHP0,94092 NOK
10 PHP1,88183 NOK
20 PHP3,76366 NOK
50 PHP9,40915 NOK
100 PHP18,81830 NOK
250 PHP47,04575 NOK
500 PHP94,09150 NOK
1000 PHP188,18300 NOK
2000 PHP376,36600 NOK
5000 PHP940,91500 NOK
10000 PHP1 881,83000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Филиппинский песо
1 NOK5,31399 PHP
5 NOK26,56995 PHP
10 NOK53,13990 PHP
20 NOK106,27980 PHP
50 NOK265,69950 PHP
100 NOK531,39900 PHP
250 NOK1 328,49750 PHP
500 NOK2 656,99500 PHP
1000 NOK5 313,99000 PHP
2000 NOK10 627,98000 PHP
5000 NOK26 569,95000 PHP
10000 NOK53 139,90000 PHP