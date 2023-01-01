5 سول بيروفي إلى مانات أذربيجاني

تحويل PEN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

٥ pen
٢٫٢٧ azn

1.00000 PEN = 0.45350 AZN

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / مانات أذربيجان
1 PEN0.45350 AZN
5 PEN2.26751 AZN
10 PEN4.53503 AZN
20 PEN9.07006 AZN
50 PEN22.67515 AZN
100 PEN45.35030 AZN
250 PEN113.37575 AZN
500 PEN226.75150 AZN
1000 PEN453.50300 AZN
2000 PEN907.00600 AZN
5000 PEN2267.51500 AZN
10000 PEN4535.03000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Peruvian Nuevo Sol
1 AZN2.20506 PEN
5 AZN11.02530 PEN
10 AZN22.05060 PEN
20 AZN44.10120 PEN
50 AZN110.25300 PEN
100 AZN220.50600 PEN
250 AZN551.26500 PEN
500 AZN1102.53000 PEN
1000 AZN2205.06000 PEN
2000 AZN4410.12000 PEN
5000 AZN11025.30000 PEN
10000 AZN22050.60000 PEN