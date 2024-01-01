20 ريال عماني إلى كولون كوستاريكي

تحويل OMR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

20 omr
27,266 crc

ر.ع.1.000 OMR = ₡1,363 CRC

Mid-market exchange rate at 11:43
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OMR إلى CRC مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2531.511.6510.94721.59
1 GBP1.18111.313110.1241.7831.951.11925.496
1 USD0.90.762183.8941.3581.4850.85219.423
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / كوستاريكا كولوين
1 OMR١٬٣٦٣٫٣٠٠٠٠ CRC
5 OMR٦٬٨١٦٫٥٠٠٠٠ CRC
10 OMR١٣٬٦٣٣٫٠٠٠٠٠ CRC
20 OMR٢٧٬٢٦٦٫٠٠٠٠٠ CRC
50 OMR٦٨٬١٦٥٫٠٠٠٠٠ CRC
100 OMR١٣٦٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ CRC
250 OMR٣٤٠٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ CRC
500 OMR٦٨١٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 OMR١٬٣٦٣٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 OMR٢٬٧٢٦٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 OMR٦٬٨١٦٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 OMR١٣٬٦٣٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الريال العماني
1 CRC٠٫٠٠٠٧٣ OMR
5 CRC٠٫٠٠٣٦٧ OMR
10 CRC٠٫٠٠٧٣٤ OMR
20 CRC٠٫٠١٤٦٧ OMR
50 CRC٠٫٠٣٦٦٨ OMR
100 CRC٠٫٠٧٣٣٥ OMR
250 CRC٠٫١٨٣٣٨ OMR
500 CRC٠٫٣٦٦٧٦ OMR
1000 CRC٠٫٧٣٣٥١ OMR
2000 CRC١٫٤٦٧٠٢ OMR
5000 CRC٣٫٦٦٧٥٦ OMR
10000 CRC٧٫٣٣٥١٢ OMR