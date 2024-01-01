50 كولون كوستاريكي إلى ريال عماني

تحويل CRC إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

50 crc
0.036 omr

₡1.000 CRC = ر.ع.0.0007267 OMR

Mid-market exchange rate at 16:53
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CRC إلى OMR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09291.6891.5011.6580.94720.787
1 GBP1.16811.276107.1261.7541.9381.10724.286
1 USD0.9160.784183.9451.3741.5180.86719.031
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الريال العماني
1 CRC٠٫٠٠٠٧٣ OMR
5 CRC٠٫٠٠٣٦٣ OMR
10 CRC٠٫٠٠٧٢٧ OMR
20 CRC٠٫٠١٤٥٣ OMR
50 CRC٠٫٠٣٦٣٣ OMR
100 CRC٠٫٠٧٢٦٧ OMR
250 CRC٠٫١٨١٦٧ OMR
500 CRC٠٫٣٦٣٣٣ OMR
1000 CRC٠٫٧٢٦٦٦ OMR
2000 CRC١٫٤٥٣٣٢ OMR
5000 CRC٣٫٦٣٣٣١ OMR
10000 CRC٧٫٢٦٦٦٢ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / كوستاريكا كولوين
1 OMR١٬٣٧٦٫١٦٠٠٠ CRC
5 OMR٦٬٨٨٠٫٨٠٠٠٠ CRC
10 OMR١٣٬٧٦١٫٦٠٠٠٠ CRC
20 OMR٢٧٬٥٢٣٫٢٠٠٠٠ CRC
50 OMR٦٨٬٨٠٨٫٠٠٠٠٠ CRC
100 OMR١٣٧٬٦١٦٫٠٠٠٠٠ CRC
250 OMR٣٤٤٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ CRC
500 OMR٦٨٨٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 OMR١٬٣٧٦٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 OMR٢٬٧٥٢٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 OMR٦٬٨٨٠٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 OMR١٣٬٧٦١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC