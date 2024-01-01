5 ريال عماني إلى مانات أذربيجاني

تحويل OMR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
22.07 azn

ر.ع.1.000 OMR = man.4.415 AZN

Mid-market exchange rate at 11:17
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OMR إلى AZN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2741.511.6520.94721.616
1 GBP1.18111.313110.131.7831.951.11825.522
1 USD0.90.762183.9061.3591.4860.85219.445
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / مانات أذربيجان
1 OMR٤٫٤١٤٨٥ AZN
5 OMR٢٢٫٠٧٤٢٥ AZN
10 OMR٤٤٫١٤٨٥٠ AZN
20 OMR٨٨٫٢٩٧٠٠ AZN
50 OMR٢٢٠٫٧٤٢٥٠ AZN
100 OMR٤٤١٫٤٨٥٠٠ AZN
250 OMR١٬١٠٣٫٧١٢٥٠ AZN
500 OMR٢٬٢٠٧٫٤٢٥٠٠ AZN
1000 OMR٤٬٤١٤٫٨٥٠٠٠ AZN
2000 OMR٨٬٨٢٩٫٧٠٠٠٠ AZN
5000 OMR٢٢٬٠٧٤٫٢٥٠٠٠ AZN
10000 OMR٤٤٬١٤٨٫٥٠٠٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الريال العماني
1 AZN٠٫٢٢٦٥١ OMR
5 AZN١٫١٣٢٥٤ OMR
10 AZN٢٫٢٦٥٠٨ OMR
20 AZN٤٫٥٣٠١٦ OMR
50 AZN١١٫٣٢٥٤٠ OMR
100 AZN٢٢٫٦٥٠٨٠ OMR
250 AZN٥٦٫٦٢٧٠٠ OMR
500 AZN١١٣٫٢٥٤٠٠ OMR
1000 AZN٢٢٦٫٥٠٨٠٠ OMR
2000 AZN٤٥٣٫٠١٦٠٠ OMR
5000 AZN١٬١٣٢٫٥٤٠٠٠ OMR
10000 AZN٢٬٢٦٥٫٠٨٠٠٠ OMR