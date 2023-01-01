روبية نيبالية إلى جنيه مانكس

تحويل NPR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
5.94 imp

1.00000 NPR = 0.00594 IMP

Mid-market exchange rate at 21:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.0953591.2811.491321.657740.964418.8076
1 GBP1.152811.26275105.2311.719231.911091.1117621.6819
1 USD0.912950.791922183.3351.36151.513430.880517.1704
1 INR0.01095520.009502880.011999810.01633770.01816080.01056580.206041

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه جزيرة مان
1 NPR0.00594 IMP
5 NPR0.02968 IMP
10 NPR0.05937 IMP
20 NPR0.11874 IMP
50 NPR0.29684 IMP
100 NPR0.59368 IMP
250 NPR1.48421 IMP
500 NPR2.96842 IMP
1000 NPR5.93684 IMP
2000 NPR11.87368 IMP
5000 NPR29.68420 IMP
10000 NPR59.36840 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Nepalese Rupee
1 IMP168.44000 NPR
5 IMP842.20000 NPR
10 IMP1684.40000 NPR
20 IMP3368.80000 NPR
50 IMP8422.00000 NPR
100 IMP16844.00000 NPR
250 IMP42110.00000 NPR
500 IMP84220.00000 NPR
1000 IMP168440.00000 NPR
2000 IMP336880.00000 NPR
5000 IMP842200.00000 NPR
10000 IMP1684400.00000 NPR