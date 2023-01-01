كوردبا نيكاراغوا إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل NIO إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nio
16842 xof

1.00000 NIO = 16.84200 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NIO إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 XOF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436581.663340.9643518.36
1GBP1.15311.22895102.1591.656261.917691.111921.1676
1USD0.938150.813703183.1271.34771.560430.904717.2241
1INR0.01128550.009788670.012029810.01621250.01877160.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نيكاراغوا قرطبة

NIO إلى USD

NIO إلى EUR

NIO إلى GBP

NIO إلى INR

NIO إلى JPY

NIO إلى RUB

NIO إلى AUD

NIO إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NIO16.84200 XOF
5 NIO84.21000 XOF
10 NIO168.42000 XOF
20 NIO336.84000 XOF
50 NIO842.10000 XOF
100 NIO1684.20000 XOF
250 NIO4210.50000 XOF
500 NIO8421.00000 XOF
1000 NIO16842.00000 XOF
2000 NIO33684.00000 XOF
5000 NIO84210.00000 XOF
10000 NIO168420.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / نيكاراغوا كوردوبا
1 XOF0.05938 NIO
5 XOF0.29688 NIO
10 XOF0.59375 NIO
20 XOF1.18751 NIO
50 XOF2.96876 NIO
100 XOF5.93753 NIO
250 XOF14.84382 NIO
500 XOF29.68765 NIO
1000 XOF59.37530 NIO
2000 XOF118.75060 NIO
5000 XOF296.87650 NIO
10000 XOF593.75300 NIO