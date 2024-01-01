Nikaragua kordobasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile NIO → XOF çevirin

1.000 nio
16.503 xof

1.00000 NIO = 16.50320 XOF

15:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559351.07889.48951.452871.651220.9474918.3877
1 GBP1.1683111.25945104.5521.697421.929161.1069621.4827
1 USD0.927650.793997183.01441.347751.531750.8789517.0572
1 INR0.01117450.009564570.012046110.01623510.01845160.01058790.205473

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Nikaragua kordobasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / CFA Frangı BCEAO
1 NIO16.50320 XOF
5 NIO82.51600 XOF
10 NIO165.03200 XOF
20 NIO330.06400 XOF
50 NIO825.16000 XOF
100 NIO1650.32000 XOF
250 NIO4125.80000 XOF
500 NIO8251.60000 XOF
1000 NIO16503.20000 XOF
2000 NIO33006.40000 XOF
5000 NIO82516.00000 XOF
10000 NIO165032.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nikaragua Kordobası
1 XOF0.06059 NIO
5 XOF0.30297 NIO
10 XOF0.60594 NIO
20 XOF1.21188 NIO
50 XOF3.02971 NIO
100 XOF6.05942 NIO
250 XOF15.14855 NIO
500 XOF30.29710 NIO
1000 XOF60.59420 NIO
2000 XOF121.18840 NIO
5000 XOF302.97100 NIO
10000 XOF605.94200 NIO