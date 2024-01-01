50 CFA Frangı BCEAO'dan Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile XOF → NIO çevirin

1,000CFA XOF = 0,05915C$ NIO

11:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NIO
1 XOF → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06130,0628
Düşük0,05910,0591
Ortalama0,06030,0615
Değişim-3.06%-5.54%
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1 XOF → NIO istatistikleri

XOF → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0613, en düşük 0,0591 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0603 oldu. XOF → NIO kurundaki değişiklik -3.06 değerindeydi.

XOF → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0628, en düşük 0,0591 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0615 oldu. XOF → NIO kurundaki değişiklik -5.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6241,6932.179,03
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1280,9561.230,4
1 EUR1,0550,8361,4811,62510,5491,4141.820,87

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nikaragua Kordobası
1 XOF0,05915 NIO
5 XOF0,29574 NIO
10 XOF0,59149 NIO
20 XOF1,18298 NIO
50 XOF2,95744 NIO
100 XOF5,91488 NIO
250 XOF14,78720 NIO
500 XOF29,57440 NIO
1000 XOF59,14880 NIO
2000 XOF118,29760 NIO
5000 XOF295,74400 NIO
10000 XOF591,48800 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / CFA Frangı BCEAO
1 NIO16,90650 XOF
5 NIO84,53250 XOF
10 NIO169,06500 XOF
20 NIO338,13000 XOF
50 NIO845,32500 XOF
100 NIO1.690,65000 XOF
250 NIO4.226,62500 XOF
500 NIO8.453,25000 XOF
1000 NIO16.906,50000 XOF
2000 NIO33.813,00000 XOF
5000 NIO84.532,50000 XOF
10000 NIO169.065,00000 XOF