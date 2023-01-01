متكال موزمبيقي إلى سول بيروفي

تحويل MZN إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٥٨٫٦١ pen

1.00000 MZN = 0.05861 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MZN إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 PEN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661890.9645518.3636
1GBP1.15311.22915102.1761.656531.916061.1121321.1721
1USD0.9380.81357183.1271.34771.558850.9047517.225
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621250.01875260.01088390.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for موزمبيقي ميتاليك

MZN إلى USD

MZN إلى EUR

MZN إلى GBP

MZN إلى INR

MZN إلى JPY

MZN إلى RUB

MZN إلى AUD

MZN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ميثامبيكان / Peruvian Nuevo Sol
1 MZN0.05861 PEN
5 MZN0.29304 PEN
10 MZN0.58607 PEN
20 MZN1.17214 PEN
50 MZN2.93036 PEN
100 MZN5.86072 PEN
250 MZN14.65180 PEN
500 MZN29.30360 PEN
1000 MZN58.60720 PEN
2000 MZN117.21440 PEN
5000 MZN293.03600 PEN
10000 MZN586.07200 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / ميثامبيكان
1 PEN17.06270 MZN
5 PEN85.31350 MZN
10 PEN170.62700 MZN
20 PEN341.25400 MZN
50 PEN853.13500 MZN
100 PEN1706.27000 MZN
250 PEN4265.67500 MZN
500 PEN8531.35000 MZN
1000 PEN17062.70000 MZN
2000 PEN34125.40000 MZN
5000 PEN85313.50000 MZN
10000 PEN170627.00000 MZN