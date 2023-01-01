متكال موزمبيقي إلى وون كوري جنوبي

تحويل MZN إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
20989 krw

1.00000 MZN = 20.98920 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 22:27 UTC
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MZN إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.436851.661830.9646518.3651
1GBP1.1529411.22915102.1761.656531.915911.1121821.1728
1USD0.937950.81357183.1271.34771.558720.904817.2256
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621250.01875110.01088460.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / وون كوريا الجنوبية
1 MZN20.98920 KRW
5 MZN104.94600 KRW
10 MZN209.89200 KRW
20 MZN419.78400 KRW
50 MZN1049.46000 KRW
100 MZN2098.92000 KRW
250 MZN5247.30000 KRW
500 MZN10494.60000 KRW
1000 MZN20989.20000 KRW
2000 MZN41978.40000 KRW
5000 MZN104946.00000 KRW
10000 MZN209892.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ميثامبيكان
1 KRW0.04764 MZN
5 KRW0.23822 MZN
10 KRW0.47644 MZN
20 KRW0.95287 MZN
50 KRW2.38218 MZN
100 KRW4.76436 MZN
250 KRW11.91090 MZN
500 KRW23.82180 MZN
1000 KRW47.64360 MZN
2000 KRW95.28720 MZN
5000 KRW238.21800 MZN
10000 KRW476.43600 MZN