روفيا مالديفية إلى كيات ميانماري
تحويل MVR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى كيات ميانماري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Myanma Kyat
|1 MVR
|135.83400 MMK
|5 MVR
|679.17000 MMK
|10 MVR
|1358.34000 MMK
|20 MVR
|2716.68000 MMK
|50 MVR
|6791.70000 MMK
|100 MVR
|13583.40000 MMK
|250 MVR
|33958.50000 MMK
|500 MVR
|67917.00000 MMK
|1000 MVR
|135834.00000 MMK
|2000 MVR
|271668.00000 MMK
|5000 MVR
|679170.00000 MMK
|10000 MVR
|1358340.00000 MMK