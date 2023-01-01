روفيا مالديفية إلى كيات ميانماري

تحويل MVR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
١٣٥٬٨٣٤ mmk

1.00000 MVR = 135.83400 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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MVR إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.66150.9645518.3705
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.915551.11221.1795
1USD0.937750.813405183.1271.34761.558120.904517.2275
1INR0.01128130.009785090.012029810.01621130.01874380.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Myanma Kyat
1 MVR135.83400 MMK
5 MVR679.17000 MMK
10 MVR1358.34000 MMK
20 MVR2716.68000 MMK
50 MVR6791.70000 MMK
100 MVR13583.40000 MMK
250 MVR33958.50000 MMK
500 MVR67917.00000 MMK
1000 MVR135834.00000 MMK
2000 MVR271668.00000 MMK
5000 MVR679170.00000 MMK
10000 MVR1358340.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / روفيا جزر المالديف
1 MMK0.00736 MVR
5 MMK0.03681 MVR
10 MMK0.07362 MVR
20 MMK0.14724 MVR
50 MMK0.36810 MVR
100 MMK0.73619 MVR
250 MMK1.84048 MVR
500 MMK3.68095 MVR
1000 MMK7.36190 MVR
2000 MMK14.72380 MVR
5000 MMK36.80950 MVR
10000 MMK73.61900 MVR